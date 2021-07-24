انطلاق أول قطار سريع في تونس على مسار الخط الرابط بين محطتي برشلونة وبوقطفة

انطلق مساء أمس الجمعة على طول مسار /الخط E / الرابط بين محطتي برشلونة و بوقطفة أول قطار سريع RFR بنجاح، وذلك قبل يومين من التاريخ المحدد سابقا لانطلاقه (يوم 25 جويلية 2021).

وسيمكّن هذا الخط وفق ما ورد في بلاغ لوزارة النقل اليوم السبت من تقليص الضغط على النقل الحضري العمومي بالعاصمة عبر تيسير عملية تنقل المواطنين في أحياء ذات كثافة سكانية عالية في إطار منظومة نقل تؤمّن السلامة والراحة للمواطن، حيث يضم هذا الخط خمس محطات موزعة على مسار الخط وهي النجاح والطيران والزهور والحرايرية وبوقطفة.

وبخصوص التدشين الرسمي لهذا الإنجاز الوطني فقد كان من المقرّر يوم 25 جويلية الجاري الموافق لذكرى مرور 64 عاما على إعلان الجمهورية التونسية، ونظرا للوضع الصحي الراهن الذي تعيشه بلادنا تم تاجيله.وبين الوزير في هذا الاطار أن مراسم التدشين ستنتظم خلال أسابيع، وذلك بإشراف رئيس الحكومة ا هشام مشيشي وفق ما ذكرته الوزارة في بلاغها.

وقد عاين معز شقشوق وزير النقل واللوجستيك رفقة لطفي شوبا رئيس مدير عام شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة وبلقاسم الطايع رئيس مدير عام الشركة الوطنية للسكك الحديدية وعدد من إطارات الوزارة عملية انطلاق القطار السريع الخط E.

واثنى الوزير بالمناسبة على الجهود الكبيرة التي بذلها كل العاملين والمتدخلين في تنفيذ هذا المشروع الوطني مبرزا جهود كل الشركات المساهمة في إنجاح هذا المنجز .

وأوصى الوزير بمواصلة العمل بنسق حثيث لاستكمال اللمسات الأخيرة لهذا المشروع ليكون جاهزا للاستغلال قبل موعد العودة المدرسية والجامعية