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قيس سعيد: من المنتظر ان يبلغ عدد جرعات اللقاح 5 مليون جرعة خلال الايام القادمة

2021/07/24 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

قال رئيس الجمهورية ، قيس سعيد في تصريح اعلامي انه من المنتظر ان يبلغ عدد جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا خلال الايام القادمة 5 مليون جرعة مقدمة من دول صديقة وشقيقة ،مضيفا انه سيتم توزيعها بالتساوي بين الجهات وحسب الاحتياجات
واضاف لدى زيارته اليوم السبت ولاية قفصة لمعاينة سير عملية تركيز المستشفى الميداني المخصص لمرضى كوفيد 19 بالقاعة الرياضية المغطاة ، ان المسؤولية امام الشعب تقتضي مواجهة هذه الجائحة والتصدي لها، خاصة بعد ان شهدت تونس في الآونة الاخيرة نقصا في مادة الأكسجين ، معلقا انه “كان من المفروض ان تعمل السلطات المعنية على توفير مخزون كامل منذ مدة”
واكد قيس سعيد ان المنظومة الصحية العمومية اليوم في حاجة إلى المراجعة كي تستجيت لانتظارات المواطن باعتبار ان الصحة من حقه،مثمّنا في هذا السياق ، المد التضامني والمساعدات التي تلقتها تونس من دول صديقة وشقيقة لمعاضدة جهودها في مجابهة الجائحة.
يذكر ان عددا من المساعدات تسلمتها ولاية قفصة من قبل رئاسة الجمهورية تمثلت في اسرة انعاش و سيارة اسعاف ومكثفات اكسيجين ، بالاضافة الى مواد طبية أخرى لدعم المؤسسات الصحية بالجهة والمستشفى الميداني بالقاعة الرياضية المعظاة بقفصة المدينة .
يشار ايضا، إلى أن عددا من المواطنين ونشطاء من المجتمع المدني وعاطلين عن العمل من اصحاب الشهائد العليا تجمعوا امام القاعة الرياضية المغطاة رافعين شعارات تطالب بالتشغيل والتنمية وتدعو رئيس الجمهورية إلى حل البرلمان

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