منوبة: تسجيل 9 وفيات و200 إصابة جديدة مقابل 355 حالة شفاء

سجّلت ولاية منوبة، أمس الجمعة، وفاة 9 أشخاص جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، 3 منهم توفوا في منازلهم (اصغرهم من مواليد 1981 بالمرناقية)، وأحدهم أستاذة تعليم ثانوي بالجهة، وفق معطيات تحصّلت عليها “وات” من الادارة الجهوية للصحة بمنوبة اليوم السبت.

وتوزّعت الوفيات الجديدة، حسب المعتمديات، إلى 3 بوادي الليل، وحالتين بكل من المرناقية ودوار هيشر، وحالتين بكل من طبربة والجديدة، وحالة بكل من البطان والمرناقية، ليرتفع بذلك اجمالي حالات الوفاة الى 864 حالة منذ بداية الجائحة.

كما سجّلت الجهة 200 إصابة جديدة بلغ على اثرها عدد الحالات النشيطة 3093 حالة، منها 109 حالات قيد الايواء بقسمي الكوفيد بالقصاب والمستشفى المحلي بطبربة.

كما سجلت الجهة ايضا 355 حالة شفاء جديدة ارتفع بموجبها اجمالي حالات الشفاء الى 21 ألفا و750 حالة من جملة 25 ألفا و707 اصابات منذ انتشار الجائحة.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس، حسب المعتمديات، على منوبة بـ952 حالة، وطبربة بـ593 اصابة، ووادي الليل بـ533حالة، والجديدة بـ303 حالات، ومعتمدية دوار هيشر بـ269 حالة، ثم المرناقية بـ248 حالة، والبطان بـ114حالة، وبرج العامري بـ81 حالة.