منوبة: استئناف حملة التلقيح لفائدة الفئة العمرية الاكبر من 45 سنة بدوار هيشر

استأنفت الادارة الجهوية للصحة بمنوبة، أمس الجمعة، بدوار هيشر، حملة التلقيح التي أعلن عنها وزارة الصحة خلال أيام العيد لتطعيم المواطنين والمواطنات بالجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس “كورونا” للفئة العمرية الاكبر من 45 سنة، وفق تأكيد المديرة الجهوية للصحة، هاجر الميساوي، لـ”وات”.

وتولّى أعوان الصحة بمركز الصحة الاساسية بالنسيم تلقيح 80 مواطنا ومواطنة بعد توفير كافة الظروف المناسبة والالتزام بالبروتوكول الصحي والتباعد الجسدي.

وأكدت الميساوي أن حملة التلقيح ستتكرّر بدوار هيشر يوم الجمعة القادم بنفس المركز، كما ستنتظم يوم الثلاثاء القادم بمركز رعاية الصحة الاساسية ببرج العامري، على أن تعمّم لاحقا على بقية المعتمديات بعد توفير الموارد البشرية من إطار طبي وشبه طبي وبالتعاون مع المجتمع المدني بالمنطقة.

هذا واحتضنت معتمدية دوار هيشر صبيحة اليوم السبت، حملة للتحسيس بأهمية التلقيح، وتشجيع المواطنين على التسجيل بمنظومة التلاقيح الوطنية، باشرها أعوان الصحة بالإدارة الجهوية للصحة بمنوبة، بالتعاون مع بلدية المكان ومختلف مكونات المجتمع المدني بالمنطقة.

وانتظمت خيمة بمفترق 56 بالمنطقة لتنظيم حملة تقص بالاختبارات السريعة شملت 550 .