نابل-كوفيد19: ارتفاع اجمالي الوفيات الى 1116 وفاة إثر تسجيل 19 وفاة جديدة

سجّلت ولاية نابل 19 وفاة جديدة لمصابين بفيروس “كورونا” ارتفع بموجبها إجمالي الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 1116 وفاة، وفق ما أعلنته الادارة الجهوية للصحة في تقريرها اليومي لمتابعة الوضع الوبائي في ولاية نابل.

واشار التقرير اليومي الى ان الوفيات المسجلة توزعت الى 7 وفيات مبلغ عنها بتاريخ اليوم السبت 24 جويلية و 9 وفيات مبلغ عنها بتاريخ امس 23 جويلية، بالاضافة الى 3 وفيات جدت ايام 16 و18 و20 جويلية وقع الابلاغ عنها بتاريخ 24 جويلية.

وابرز التقرير بخصوص نتائج تحاليل تقصي الاصابة بفيروس “كورونا” ليوم 23 جويلية الى ان عدد الاصابات بفيروس كورونا بلغ 385 اصابة من مجموع 1682 تحليلا اجريت بالمخابر العمومية وبالعيادات الطبية والصيدليات والمخابر الخاصة.

وسجّلت التحاليل الايجابية تراجعا لليوم الثاني على التوالي لتصل الى 23 بالمائة بعد أن قدرت أمس بـ27 بالمائة من مجموع التحاليل المجراة وكانت وصلت خلال الايام الاخيرة الى 49 و34 و33 بالمائة.

وارتفع بذلك عدد الاصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة الى 42 ألفا و350 إصابة من بينها 6347 حالة نشيطة.

وسجلت الجهة، في ذات السياق، تطورا في اجمالي عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى من 34 ألفا و68 حالة الى 34 و906 حالات، بعد تعافي 838 شخصا خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

وأشارت الادارة الجهوية للصحة في تقريرها إلى أن 275 مريضا يقيمون حاليا بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، مبرزة ان نسب استغلال الاسرة المخصصة لمرضى “كوفيد 19” بلغت 132 بالمائة بالنسبة لاسرة الاوكسيجين، و100 بالمائة بالنسبة لاسرة الانعاش في القطاع العام و قدرت بـ147 بالمائة لاسرة الاوكسيجين، و 80 بالمائة لاسرة الانعاش في القطاع الخاص.