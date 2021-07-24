بن عروس-كوفيد19: تسجيل 321 جديدة من مجموع 901 اختبار فحص

كشفت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس “كورونا” والتصدي لانتشاره ببن عروس، خلال اجتماعها الدوري اليوم السبت، أن الفرق المعنية برفع عينات تقصي الوباء تلقت نتائج ايجابية لـ 321 عينة بعد إجرائها 901 اختبار فحص موزعة بين تحاليل سريعة ومخبرية.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد في ولاية بن عروس، وفق بلاغ اللجنة، إلى 17 ألفا و 447 إصابة توفي منهم 547 شخصا بعد تسجيل 3 وفيات جديدة بالفيروس أمس الجمعة.

بالمقابل تماثلت للشفاء من الفيروس 50 حالة جديدة ليرتفع عدد الحالات المتعافية الى 16 ألفا و567 حالة شفاء.

ووفقا لإحصائيات الإدارة الجهوية للصحة، فقد تقدّم لتلقي التلاقيح بالمراكز الجهوية المفتوحة بكل من رادس، والمحمدية، وحمام الشط، والمروج، ومرناق، اضافة الى الحملة المتنقلة يوم أمس، 4060 شخصا.

ومازال عدد المقيمين بالأقسام المعنية باستقبال مرضى “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي بالياسمينات مرتفعا حيث يقيم 87 مريضا مصابا بالفيروس يتوزعون على كل من اقسام الانعاش بـ 10 مرضى، وقسم الطب الباطني بـ 28 مريضا، وقسم الاستعجالي كوفيد 19 بـ48 مريضا، وهو ما يتجاوز الطاقة القصوى للأسرّة المخصصة بالأقسام المعنية باستقبال وإيواء هؤلاء المرضى.

كما يقيم بمستشفى الإصابات والحروق البليغة ببن عروس حاليا 26 مصابا يتوزعون إلى 7 حالات بقسم الإنعاش، و19 حالة بقسم كوفيد.