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سليانة: 4 حالات وفاة و105 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

2021/07/25 أخبار, المصدر, مجتمع

سجّلت ولاية سليانة، أمس السبت، 4 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، إلى جانب 105 إصابات جديدة، ارتفعت بموجبها حصيلة الوفيات بالجهة إلى 413 وفيات، والإصابات إلى 12 ألفا و271 إصابة، وفق آخر تحيين صادر عن الادارة الجهوية للصحة.
وتتوزع إلاصابات الجديدة حسب المعتمديات، إلى 22 إصابة بسليانة المدينة، و20 ببوعرادة، و17 بقعفور، و12 بمكثر، و9 بالكريب، و8 بسيدي بورويس، و7 بالروحية، و5 بمعتمديتي برقو وكسرى.
ويبلغ، حاليا، عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 38 حالة، من بينها 8 بالانعاش، فيما يبلغ عدد المقيمين بالمستشفيات المحلية 74 مصابا.

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