عاجل-لليوم الثاني على التوالي: تونس تسجل رقم قياسي في عدد الوفيات 231 حالة وفاة..

سجلت تونس، 231 حالة وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجد، من بينها 53 حالة وفاة بتاريخ 23 جويلية 2021، حسب بيانات نشرتها وزارة الصحة، الاحد.

ويرتفع العدد الجملي للوفايات المبلغ عنها، منذ ظهور الفيروس في تونس، الى 18 الفا و600 حالة، حسب ذات الاحصائيات الدورية لوزارة الصحة حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد.

وبين بلاغ وزارة الصحة ان عدد الحالات المكتشفة بتاريخ 23 جويلية 2021، على الساعة 11 مساء، بلغ 5359 حالة بعد القيام بـ 17694 تحليل مخبري.

وافادت الوزارة ان العدد الجملي للحالات المكتشفة ارتفع الى 596 الفا و289 حالة بنسبة تحاليل إيجابية يومية قدرها 29ر30 بالمائة.

وأوضحت وزارة الصحة ان العدد الجملي للمتعافين من فيروس كورونا المستجد، بلغ في نفس التاريخ، 460 الفا و361 حالة بعد تعافي 2764