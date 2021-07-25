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صفاقس : تسجيل 5 وفيات و373 حالة إيجابية و693 حالة شفاء في الساعات 24 الماضية

صفاقس : 8 وفيات و263 اصابة جديدة بالفيروس مقابل تعافي 478 شخصا خلال الساعات الأربع وعشرين الاخيرة.

2021/07/25 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أحصت ولاية صفاقس ، خلال الساعات ال24 الاخيرة، 8 وفيات جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، و263 اصابة جديدة بالفيروس، مقابل تعافي 478 شخصا، ليرتفع باحتساب هذه الحصيلة الجديدة المحينة، العدد الجملي للوفيات منذ بداية ظهور الجائحة بالجهة الى 1353 حالة، وعدد الاصابات الى 47051 حالة، من بينها 42290 شخصا تمالثوا للشفاء.

وتفيد البيانات الواردة في البلاغ اليومي حول تحيين الوضع الوبائي بجهة صفاقس الصادر، اليوم الاحد، عن الادارة الجهوية للصحة، ان الحالات الايجابية التي بلغت نسبتها 29 فاصل 85 بالمائة، تم رصدها من مجموع 881 تحليلا مخبريا انجزت، امس السبت، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة.
ويقيم حاليا، وفق البيانات ذاتها، 31 مصابا بالوباء باقسام العناية المركزة، و229 مصابا بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، مقابل ايواء 78 مصابا بالمصحات الخاصة بالجهة.

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