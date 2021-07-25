عاجل-الرصد الجوي ينبه: تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم الاحد وحتى السبت 31 جويلية 2021

توقع المعهد الوطني للرصد الجوي، ان تتواصل درجات الحرارة مرتفعة، اليوم الاحد وحتى السبت 31 جويلية 2021، خاصة بالشمال، اين تتجاوز المعدلات العادية لشهر جويلية بفارق يتراوح بين 5 و 10 درجات.

وتشهد تونس خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع والاثنين المقبل، ارتفاعا هاما في درجات الحرارة، إذ ينتظر ان تتجاوز القصوى منها المعدلات الموسمية من 4 الى 9 درجات في جلّ الجهات، وفق ما صرّح به، الجمعة المنقضي، لوكالة “وات”، المهندس الأول ورئيس قسم التوقعات والاعلام بالمعهد الوطني للرصد الجوي، محرز الغنوشي.

وستصل الدرجات القصوى الى ما بين 40 و44 درجة في اغلب جهات البلاد متجاوزة بذلك المعدلات الموسمية لشهر جويلية التي تكون عادة بين 30 و39 درجة.

وأوضح المهندس بالمعهد الوطني للرصد أنّ ارتفاع درجات الحرارة يفسّر بوصول كتل هوائية صحراوية إلى تونس مشيرا الى انه سيتم تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من منتصف الأسبوع المقبل.

وأفاد أنّ موجة الحرارة هذه تتزامن مع قدوم موسم “أوسّو”، 25 جويلية- 2 سبتمبر، أو موسم موجة الحرّ حسب التقويم الأمازيغي.

وينتظر أن تسجل ولاية جندوبة، وفق توقعات قدمها المعهد لدرجات الحرارة في مختلف الولايات اليوم الاحد وليومي الاثنين والثلاثاء، 26 و27 جويلية 2021، اعلى الدرجات بين 44 و45 درجة فيما ستسجل نابل والمهدية ادنى درجات الحرارة بين 33 و34 درجة. وفي ما يلي جدول درجات الحرارة بالتفصيل :

الاحد 25 جويلية 2021 الاثنين 26 جويلية الثلاثاء 27 جويلية

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تونس الكبرى 42 42 40

بنزرت 41 41 39

نابل 33 33 33

زغوان 41 41 38

باجة 44 43 43

جندوبة 45 45 44

الكاف 43 41 40

سليانة 43 41 39

سوسة 41 41 38

المنستير 38 38 36

المهدية 33 34 33

القيروان 43 43 41

سيدي بوزيد 42 41 38

القصرين 40 39 37

قفصة 41 41 40

توزر 43 44 43

قبلي 42 43 42

صفاقس 35 35 36

قابس 36 36 36

مدنين 42 41 39

تطاوين 39 39 38