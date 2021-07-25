رئيس الجمهورية يسدي تعليماته بحسن التصرّف في جرعات اللقاحات ضد كوفيد 19 وتوزيعها توزيعا عادلا بين الجهات

أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأحد، تعليماته بضرورة حسن التصرّف في جرعات اللقاحات ضد كوفيد 19، وتوزيعها توزيعا عادلا بين الجهات بالتعاون مع وزارة الصحة والإدارة العامة للصحة العسكرية.

كما أكّد رئيس الجمهورية، لدى استقباله المدير العام للصيدلية المركزية التونسية بشير اليرماني، على ضرورة مواصلة التثبّت من مخزون الأدوية بالبلاد، وتعزيز آليات الاستشراف والمتابعة لتفادي تسجيل أي اشكال في توفّر الأدوية في تونس، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

يذكر ان رئيس الجمهورية كان أفاد في تصريح اعلامي خلال زيارته أمس السبت الى قفصة لمعاينة سير عملية تركيز المستشفى الميداني المخصص لمرضى كوفيد 19 بالقاعة الرياضية المغطاة، انه من المنتظر ان يبلغ عدد جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا خلال الايام القادمة 5 مليون جرعة مقدمة من دول صديقة وشقيقة، مضيفا انه سيتم توزيعها بالتساوي بين الجهات وحسب الاحتياجات.