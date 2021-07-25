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المنستير: احباط خمسة عمليات هجرة غير نظامية وإيقاف منظميها

2021/07/25 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أحبطت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير 5 عمليات هجرة غير نظامية لاجتياز الحدود البحرية خلسة من سواحل المنستير وألقت القبض على منظمي هذه العمليات وذلك بتاريخ 23 جويلية الجاري وفق ما نشرت النقابة الأساسية للمنطقة البحرية بالمنستير بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”.
وأضافت النقابة الأساسية للمنطقة البحرية بالمنستير أنّ النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن منظمي هذه العمليات.
وضبطت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير خلال احباطها لهذه العمليات غير النظامية للهجرة 45 شخصا أصيلي عدّة مناطق من ولايات الجمهورية تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و45 سنة من بينهم 5 قصر علاوة على حجز مركب بحري واحد، وزورق مطاطي واحد، وخمسة محركات بحرية، وسيارتين، وكمية من البنزين، ومبلغ مالي من العملة الصعبة حسب ذات المصدر

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