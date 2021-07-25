بنزرت : السيطرة على حريق منطقة الحكارة من معتمدية سجنان والنيران تلتهم حوالي 120 هك من النسيج الغابي

أفاد العميد كمال المليتي المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت ، أنّه تمّت الليلة السيطرة على الحريق الذي كان نشب منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم بمنطقة غابة الحكارة ،الصمايدية اولاد حسن بمعتمدية سجنان .

وأضاف المصدر ذاته لمراسل (وات) أنّه سيتم الإبقاء على الفرق الميدانية لمصالح الحماية المدنية والغابات الليلة بحالة يقظة لإتمام مرحلة التبريد من اجل منع النيران او الحدّ منها حتى لا تستعر من جديد خاصة مع هبوب رياح الشهيلي الليلة على كامل المنطقة .

ولاحظ المدير الجهوي للحماية المدنية ان النيران أتت على حوالي 120هك من النسيج الغابي المتنوّع على غرار أشجار “الكالاتوس” والفلّين والصنوبر ومساحات من الغابة الشعراء ،الى جانب عدد من بيوت النحل دون أن تخلّف أيّة أضرار بشرية في صفوف متساكني المنطقة او الفرق الميدانية للحماية المدنية والغابات والمتطوعين من عموم المتساكنين والحرس الوطني .

وكان رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت محمد قويدر ، تولّى تفعيل المخطط الجهوب لتنظيم النجدة من اجل السيطرة على الحريق ،حيث تم توفير 5 شاحنات إطفاء من قبل مصالح الحماية المدنية و4شاحنات تابعة لمصالح الغابات بالاضافة لآلة جارفة ،وتكليف فرق بشرية متمرسة من مصالح الحماية المدنية والغابات الى مصالح الحرس الوطني وثلة من المواطنين ،وايضا طائرة عمودية تابعة للدفاع الوطني، تولت القيام بأربع (4) طلعات جوية ، ممّا مكّن من خلال مجهودات الجميع قطع الطريق الوعرة بالمكان على النيران لمواصلة الامتداد في عمق المنطقة الغابية بمعتمديتي سجنان وجارتها معتمدية جومين .