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المهدية : تسجيل 7 وفيات و175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

2021/07/25 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

كشفت نتائج التحاليل المخبرية لـ365 عينة، صدرت الأحد، عن وفاة 7 مصابين وتسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقابل تعافي 110 مصابين.

وتوزّعت الوفيات المسجلة على معتمديات الجم (03) والمهدية (02) وحالة واحدة بكل من معتمدية سيدي علوان والسواسي.
ورصدت الإصابات الجديدة بكل من المهدية (64) والجم (28) والسواسي (22) وقصور الساف (19) والشابة (15) وملولش (13) وبومرداس (05) و4 بكل من سيدي علوان وشربان وإصابة واحدة بأولاد الشامخ.
وأحصت الجهة، منذ بداية الجائحة، 19115 إصابة من بينها 16223 حالة شفاء و528 حالة وفاة و2364 حالة نشطة (حاملة للفيروس).
وتلقّى 1165 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 75109 من بينهم 27752 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح

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