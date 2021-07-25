راشد الغنوشي: قرارت رئيس الجمهورية “انقلاب على الثورة والدستور

اعتبر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة “ان ما قام به قيس سعيد هوانقلاب على الثورة والدستور قائلا” ان انصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون على الثورة “وذلك وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لحركة النهضة

من جهته قال نائب رئيس حزب النهضة علي العريض، إن القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية الليلة تسمى”انقلابا على مؤسسات الدولة”، وذلك في تصريح صحفي عقب ندوة صحفية عقدتها الحركة مساء اليوم الأحد.

ومن أهم القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم، تجميد كل اختصاصات مجلس نواب الشعب وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، وذلك عقب ترأسه لاجتماع طارئ بقيادات العسكرية والأمنية.