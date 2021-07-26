رئيس مجلس نوّاب الشّعب ينفي استشارته من قبل رئيس الجمهورية لتفعيل الفصل 80 من الدستور

أكد رئيس مجلس نواب الشعب راشد خريجي الغنوشي، أنه لم تقع استشارته البتة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد حول تفعيل الفصل 80 من الدستور، معتبرا أن “غير ذلك هو ادعاء كاذب”، وفق ما جاء في بلاغ صادر فجر اليوم الاثنين عن مجلس النواب.

وشدد الغنوشي أن تجميد أعمال المجلس “دعوة لا دستورية وغير قانونية ولا تستقيم”، قائلأا إن :”مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية قائم وسيستكمل أشغاله”.

وطمأن رئيس االبرلمان “الشعب التونسي وأصدقاء تونس في العالم أن صوتها الحر لن يخبو أبدا”، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قرر مساء الأحد، تجميد كلّ اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب ومحاكمة من تتعلّق بهم تهم الفساد . كما قرّر رئيس الدولة إعفاء رئيس الحكومة الحالي هشام مشيشي من منصبه.

وأعلن رئيس الدولة عن قرار توليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، مفيدا بان جملة من القرارت الأخرى ستصدر في شكل مراسيم “وفق الدستور حتى تعود السلم الاجتماعية لتونس وحتى ننقذ الدولة والمجتمع” حسب تعبيره.

واشار بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية الأحد ، إلى أن رئيس الجمهورية اتخذ هذه القرارات بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور