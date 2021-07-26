كتلة قلب تونس “القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية هي خرق جسيم للدستور ولأحكام الفصل 80 منه “

اعبرت كتلة قلب تونس أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية “هي خرق جسيم للدستور ولأحكام الفصل 80 منه وأسس الدولة المدنية وتجميعا لكل السلط في يد رئيس الجمهورية و الرجوع بالجمهورية التونسية للحكم الفردي.”

ودعت الكتلة (28 نائبا) في بيان اصدرته صباح اليوم الاثنين اثر اجتماع طارئ مجلس نواب الشعب إلى الانعقاد فورا ورئيس الحكومة إلى تولي مهامه الشرعية و تفادي إحداث فراغ في مؤسسة رئاسة الحكومة

كما دعت الجيش والأمن الوطنيين إلى الالتزام بدورهما التاريخي الوطني لحماية الدولة و مؤسساتها و قيم الجمهورية و ثوابتها و الشعب وأمنه.

واعربت الكتلة النيابية عن تمسكها بدولة القانون والمؤسسات وبدستور البلاد واحترام المسار الديمقراطي و مؤسساته واحترام الشرعية الانتخابية ورفض أي قرار يتنافى مع مخرجاتها المؤسساتية.

وعبرت الكتلة عن “انحيازها لمطالب الشعب المشروعة والتي لاطالما دعوا اليها لتحقيقها وطالبوا كل الأطراف بالانكباب على العمل عليها عوض الانخراط في المعارك السياسوية الزائفة الى جانب “تفهمها مطالبه في العدالة الاجتماعية وحقه في العيش الكريم.”

كما دعت كتلة قلب تونس كل القوى الوطنية إلى الالتفاف حول المصلحة الوطنية والتمسك بالمؤسسات في إطار مفهوم الحوار والتضامن والوحدة الوطنية