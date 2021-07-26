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منوبة: خلع مقر حزب حركة النهضة في البطّان واحراق محتوياته

2021/07/26 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

أقدم عدد من الشبان، مساء امس الاحد، على خلع مقر حزب حركة النهضة بالبطّان من ولاية منوبة والعبث بمحتوياته بإخراجها واحراقها، وذلك اثناء خروج العشرات من شباب ومواطني المعتمديتين للاحتفال بقرارات رئيس الجمهورية المعلن عنها مساء امس الاحد، وفق مصدر أمني.

واضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، أنه تم أيضا مساء أمس خلع لافتة من مبنى مقر حزب حركة النهضة بمعتمدية الجديدة، وفق تأكيده.

هذا وتواصلت الاحتفالات بمختلف معتمديات الجهة حتى فجر اليوم الاثنين باطلاق الشماريخ، وأصوات منبّهات السيارات التي جابت الشوارع والانهج.

يذكر ان عددا من الاهالي والشباب قد اقدموا مساء امس ايضا بطبربة، على خلع مقر حركة النهضة، واخراج محتوياته وحرقها، دون حصول اية مناوشات.

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