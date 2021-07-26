عاجل: رئيس الجمهوريّة يعفي هؤولاء..

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2021/07/26 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء:

• السيّد هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية،

• السيّد إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني،

• السيّدة حسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.
وذلك ابتداء من يوم الأحد 25 جويلية 2021.

كما تقرّر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

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