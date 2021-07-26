وزارة الدفاع: انطلاق عمليّات التلقيح بكلّ من ولايات جندوبة والقيروان وقبلّي

ذكرت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ لها، أن إجتماعات تنسيقية انعقدت صباح اليوم الاثنين، بمقر ولايات جندوبة والقيروان وقبلّي، أشرف عليها ولاّة هذه الجهات بحضور ممثلين عن الإدارة العامة للصحة العسكرية والمجتمع المدني، في إطار الإعداد الجيد لإنطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بهذه الجهات، وذلك من حيث تأمين الجانب اللوجستي والصحي والأمني، وضبط روزنامة لهذه الحملة، في سبيل توفير عوامل نجاحها.

وحسب البلاغ، بدأت ظهر اليوم فرق مشتركة ثابتة وقارّة من الصحّة العسكريّة والصحّة العموميّة في حملة التلقيح بولايتي جندوبة والقيروان، فيما تبدأ عملية التلقيح بولاية قبلّي يوم غد الثلاثاء، بهدف تلقيح ما بين 30 و45 ألف مواطن بالولايات الثلاث.

وعلى صعيد آخر، تنطلق الفرق الصحيّة العسكريّة في القيام بعمليات التطعيم الثاني بولاية تطاوين، قبل أن تستأنف بداية من الأربعاء القادم، عمليّات التلقيح بولاية سليانة.