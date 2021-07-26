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وزير الصحة بالنيابة يدعو الى بقاء خلية الازمة المكلفة بالاكسجين في انعقاد دائم تحسبا لكل الطوارئ

2021/07/26 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

دعا وزير الصحة بالنيابة، محمد الطرابلسي، اليوم الاثنين خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة، الى أن تبقى خلية الازمة المكلفة بالاكسجين الطبي في انعقاد دائم للاستجابة الفورية لكل طلب اضافي على هذه المادة وتحسبا لكل الطوارئ.

وشدّد، بالمناسبة خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء الخلية ومسؤولين بشركة “Air Liquide”و Linde Gaz””، على ضرورة ضمان ا?ستمرارية التزود بهذه المادة الحيوية بالمو?سسات الا?ستشفاي?ية.

وقد خصصت الجلسة لمتابعة تزويد الهياكل الصحية بمادة الا?كسجين وتدارس السبل الكفيلة بضمان ا?ستمرارية التزود بهذه المادة الحيوية.

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