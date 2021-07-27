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مدنين: توقف بطاحات جزيرة جربة عن العمل ليومين كباقي المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية

2021/07/27 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

توقفت بطاحات جزيرة جربة عن العمل منذ السابعة من مساء يوم امس موعد حظر الجولان وذلك طيلة يومين، تطبيقا للامر الرئاسي القاضي بتوقف عمل المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، وفق كاهية مدير الادارة الفرعية للبطاحات فرحات لعريض.

واوضح لعريض انه في حالة وجود حالات استعجالية سيتم تسخير احدى البطاحات وفريق عمل لنقل سيارة اسعاف او غيرها من الامور العاجلة، على ان تستانف البطاحات نسق عملها الطبيعي بعد يومين او اكثر ان تم التمديد في الاجراء الذي تخضع له بطاحات الجزيرة كباقي المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية

يذكر انه بتوقف البطاحات التي تؤمن عملية الدخول والخروج من جزيرة جربة يمكن لقاصدي الجزيرة او مغادريها استعمال الطريق الرومانية القنطرة التي تتواصل بها حاليا اشغال توسعة وتهيئة وتشهد بدورها اكتظاظا مروريا رافق تطبيق اجراءات منع التنقل بين الولايات وبين معتمديات بولاية مدنين تعتبر “موبوءة” واخرى اقل انتشارا للفيروس ومنها جزيرة جربة.

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