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تسجيل 164 وفاة و1608 إصابة جديدة بكورونا

سليانة: تسجيل 3 حالات وفاة و179 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2021/07/27 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية سليانة، أمس الإثنين، 3 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” إلى جانب 179 إصابة جديدة ارتفعت بموجبها الحصيلة الوبائية بالجهة إلى 419 حالة وفاة و12 ألفا و517 إصابة، وفق آخر تحيين صادر عن الادارة الجهوية للصحة.

وتتوزع إلاصابات الجديدة حسب المعتمديات، إلى 41 اصابة بسليانة المدينة، و31 اصابة ببوعرادة، و24 اصابة بمكثر، و23 اصابة بقعفور، و21 اصابة بالروحية، و20 اصابة ببرقو، و10 اصابات بالعروسة، و9 اصابات بالكريب.

ويبلغ حاليا عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 40 حالة من بينها 7 حالات بالانعاش، فيما يبلغ عدد المقيمين بالمستشفيات المحلية 65 مصابا.

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