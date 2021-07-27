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كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية تدعو الى نبذ العنف ووضع مصلحة تونس في المقام الاول

2021/07/27 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

دعت كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية ” كوناكت ” ، مساء الاثنين، إلى ضرورة نبذ العنف مهما كان طرفه ووضع مصلحة تونس في المقام الأول.

وأضافت المنظمة، في بلاغ لها ، ان مكتبها التنفيذي الذي إنعقد بصفة استثنائية و عن بعد، الاثنين 26 جويلية 2021 ، يتابع التطورات الاخيرة اثر القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد في ظل تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية و خاصة الصحية في تونس و تفشّي جائحة كوفيد -19.

وعبرت المنظمة عن أملها في ان يترتب عن الإجراءات، المعلنة أو التي سيتم الإعلان عنها، دعم للمؤسسات في هذا الظرف و ضمان ديمومتها و إرجاع الطمأنينة و الثقة الى الفاعلين الإقتصاديين في الداخل و الخارج بشكل يضمن توفير مناخ إقتصادي و اجتماعي سليم و محفز.

ونوهت كوناكت، في سياق متصل، بتواصل النشاط في القطاع الخاص حرصا على إحترام التزاماته رغم صعوبة الوضع و دقة المرحلة التي تمر بها تونس.

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