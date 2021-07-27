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الصحة الروسية تصادق على إجراء دراسة لمزيج من لقاحي “سبوتنيك لايت” و”أسترازينيكا”

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الصحة الروسية تصادق على إجراء دراسة لمزيج من لقاحي “سبوتنيك لايت” و”أسترازينيكا”

2021/07/27 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

صادقت وزارة الصحة الروسية على تنفيذ دراسة مشتركة لمزيج من لقاحي “سبوتنيك لايت” و”أسترازينيكا” ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.
وذكر السجل الحكومي الروسي للأدوية، في معلومات نشرها الاثنين، أن السلطات الصحية وافقت على إجراء “دراسة بسيطة معمية وعشوائية للمرحلتين الأولى والثانية لتحديد مدى الأمن والفعالية في خلق المناعة” لمزيج من اللقاحين للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأوضح السجل الحكومي الروسي أن المرحلتين الأولى والثانية من الاختبارات ستجري في 5 مؤسسات طبية، وستنفذ الدراسة حتى 2 مارس 2022 بمشاركة 150 شخصا سيتم تطعيمهم بمزيج اللقاحين بالحقن في العضلات.

وسبق أن رفضت وزارة الصحة الروسية في مارس 2021 إجراء دراسة لمزيج من لقاحي “سبوتنيك V” و”أسترازينيكا” بسبب غياب وثائق ومعلومات ضرورية.

وكالات

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