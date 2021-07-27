قابس: تسجيل 08 حالات وفاة و154 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

افاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي (وات) بأنه تم خلال اليومين الماضيين تسجيل 08 حالات وفاة جديدة بفيروس “كورونا” ليرتفع بذلك عدد الوفيات بهذا الفيروس الى 513 حالة وفاة.

وبين حمدي أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس تلقت نتيجة 440 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا” وأن 154 من هذه التحاليل كانت نتيجتها ايجابية وأثبتت إصابة أصحابها بالفيروس، واشار إلى أن الإصابات تتوزع الى 72 اصابة بقابس الجنوبية، و27 اصابة بقابس المدينة، و17 اصابة بكل من مطماطة الجديدة ووذرف، و10 اصابات بقابس الغربية، و05 اصابات بالحامة، و03 اصابات بالمطوية، واصابتين (02) بغنوشن واصابة واحدة (01) بكل من مارث ومنزل الحبيب.

وأوضح أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم 16465 شخصا من بين 17501 شخص ثبتت إصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد، واضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 1028 حالة تتوزع الى 334 حالة بقابس الجنوبية، و145 حالة بوذرف، و138 حالة بمارث، و112 حالة بقابس المدينة، و99 حالة بمطماطة الجديدة، و60 حالة بقابس الغربية، و48 حالة بالحامة، و31 حالة بمنزل الحبيب، و24 حالة بالمطوية، و20 حالة بغنوش، و17 حالة بمطماطة الجديدة.

وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس بمعدل 259 اصابة على كل 100 الف ساكن، فيما بلغ عدد الاشخاص الذين يتم ايواؤهم بأقسام كوفيد 19 بمختلف مستشفيات الجهة 76 مريضا ومريضة من بينهم 07 مصابين يقيمون بوحدة الانعاش بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجامعي بقابس.