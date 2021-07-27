الجامعة التونسية للنزل: وثائق الحجز بالنزل مازالت سارية المفعول للتنقل بين الجهات

أكد عضو المكتب التنفيذي للجامعة التونسية للنزل المكلف بالاتصال خالد الفخفاخ، الثلاثاء، أن وثائق الحجز لدى النزل لا تزال سارية المفعول للتنقل بين الجهات.

وأضاف الفخفاخ، في تصريح لـ(وات) أنّ الجامعة لم تتلق، إلى حدّ الآن، ما يُفيد منع تنقل المواطنين مِمن قاموا بالحجز باحد النزل ممّا يعني أن وثائق الحجز لاتزال معتمدة للتنقل.

وأصدرت رئاسة الجمهورية، أمس الاثنين، أمرا رئاسيا يمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية، من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من 26 جويلية 2021 إلى غاية 27 أوت 2021، وتُستثنى من هذا الإجراء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي. ويحجر، الأمر، تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع الجولان، ويمنع كل تجمع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة خلال نفس المدة.