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وزارة الاقتصاد والمالية: يمكن ايداع التصريح الشهري بالأداءات بعنوان شهر جوان 2021 وبصفة استثنائية الى حدود يوم 30جويلية 2021

2021/07/27 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر

أفادت وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار، أن الأشخاص المعنويين من غير الخاضعين وجوبا لمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد ، يمكنهم بصفة استثنائية إيداع التصريح الشهري بالأداءات بعنوان شهر جوان 2021 ودفع الأداءات والمعاليم المستوجبة دون خطايا تأخير إلى غاية يوم الجمعة 30 جويلية 2021 بدخول الغاية

وأوضحت في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء جاء تبعا لصدور أمر عن رئاسة الجمهورية يقضي بــــتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من يوم الثلاثاء 27 جويلية 2021

ودعت الوزارة اعتبارا للوضع الصحي العام، وقصد الحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا، جميع المطالبين بالأداء غير المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد إلى المبادرة بالانخراط اختياريا وإيداع تصاريحهم الجبائية عبر هذه المنظومة

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