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المنستير: تلقيح أكثر من 3 آلاف شخص ضدّ فيروس كورونا خلال يوم واحد

2021/07/27 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت مختلف المراكز الجهوية التلقيح بولاية المنستير، أمس الاثنين، تلقيح مجموع 3 آلاف و3 أشخاص ضد فيروس كورونا المستجد، من بينهم 1100 شخص تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح و1903 أشخاص آخرين تلقوا الجرعة الثانية، وفق ما أعلنت عنه اليوم الثلاثاء، الإدارة الجهوية للصحة.

ويتطور بذلك مجموع الذين تلقوا الجرعة الأولى منذ 13 مارس 2021 وإلى غاية 26 جويلية الجاري، إلى 102 ألف و905 من الأشخاص، وجملة الذين تلقوا الجرعة الثانية إلى 56 ألفا و960 شخصا.

وتبعا لذلك، تطورت النسبة الجهوية للتغطية بالجرعة الأولى من التلقيح إلى 17 فاصل 11 في المائة، وبالجرعة الثانية إلى 9 فاصل 47 في المائة.

وتعدّ الجهة أربعة مراكز جهوية للتلقيح ضدّ “كوفيد19” بكل من المنستير وقصر هلال والمكنين وجمال، علاوة على وجود فريق متنقل.

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