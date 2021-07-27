عاجل: صدور أوامر رئاسية بإنهاء تكليف عدد من المسؤولين والمستشارين والمكلفين بمهام برئاسة الحكومة ..وهذه التفاصيل..

صدرت مساء اليوم الثلاثاء، في العدد 65 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مجموعة من الأوامر الرئاسية المتعلقة بإنهاء تكليف ومهام عدد من المسؤولين.

وتضمن هذا العدد 6 أوامر رئاسية تعلق أولها بإنهاء تكليف العميد قاضي، توفيق العيوني، بمهام وكيل الدولة العام، مدير القضاء العسكري، والثاني بانهاء مهام الكاتب العام للحكومة، وليد الذهبي، والثالث بإنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة، المعز لدين الله المقدم.

أما الأمر الرئاسي الرابع، فيخص إنهاء مهام رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، عبد الرزاق الكيلاني.

ونص الأمران الخامس والسادس، على إنهاء مهام 8 مستشارين لدى رئيس الحكومة، وإنهاء مهام 9 مكلفين بمأمورية لدى رئيس الحكومة.

وتنتهى مهام المعنيين بهذه الأوامر، منذ يوم 25 جويلية الجاري.

وكان رئيس الدولة قد أصدر أمس الاثنين أوامر رئاسية أعفى بموجبها رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من مهامه، بالإضافة إلى إنهاء مهام وزير الدفاع الوطني، إبراهيم البرتاجي، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان.