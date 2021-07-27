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البريد التونسي والصندوق الوطني للتامين على المرض يوقعان اتفاقية شراكة لتوزيع بطاقتي “لاباس” و”أمان”

2021/07/27 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

وقع البريد التونسي والصندوق الوطني للتامين على المرض، الثلاثاء، اتفاقية شراكة لتكليف البريد بتوزيع بطاقات “لاباس” لفائدة منظوري الصندوق ، وبطاقات “أمان” لفائدة المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وتولى التوقيع على الاتفاقية، كل من الرئيس المدير العام للبريد التونسي سامي المكي والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتامين على المرض حبيب التومي، تحت إشراف وزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريّم، ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، وفق بلاغ صادر عن وزارة تكنولوجيات الاتصال.

وتجدر الإشارة إلى أن بطاقة العلاج الالكترونية “لاباس” ستعوض بطاقات العلاج الورقية الخاصة بالمضمونين الاجتماعيين لاستخدامها في عمليات استخلاص الخدمات العلاجية واقتناء الدواء.

كما ستتيح هذه البطاقة مسدي الخدمات من النفاذ آليا إلى المعطيات الخاصة بالمضمون الاجتماعي من أمراض ونوع وتكاليف الأدوية، مما سيمكن من إضفاء الحوكمة والشفافية على التعاملات الخاصة بالعلاج للمنتفعين بخدمات صندوق “الكنام”.

أما بالنسبة لبطاقة “الأمان الاجتماعي” الالكترونية فستعوض بطاقتي العلاج البيضاء والصفراء (المجاني ومنخفض التعريفة) بالنسبة للعائلات المعوزة وذات الدخل المحدود، في إطار مقاومة ظاهرة الفقر في البلاد عبر العمل على تعميم الحماية الاجتماعية على جميع التونسيين، وفق نص البلاغ.

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