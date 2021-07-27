بنزرت: وفاة 23 شخصا في يوم واحد بسبب فيروس “كوفيد19”

افاد المدير الجهوي للصحة ببنزرت، جمال الدين السعيداني، بان الجهة الصحية ببنزرت سجلت يوم امس الاثنين، وفاة 23 شخصا بسبب فيروس “كورونا” المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات بالولاية منذ بداية الازمة الصحية 887 وفاة.

كما سجلت الجهة اليوم الثلاثاء إصابة 584 شخصا بالفيروس اثر اجراء 1903 تحاليل، ليبلغ اجمالي عدد الإصابات 23512 اصابة، شفي منهم 17898 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات النشيطةالمكتشفة حاليا4767 حالة.

ولاحظ المصدر ذاته ان النسبة العامة للتحاليل الايجابية بالجهة ككل بلغت 31 بالمائة، وهي نسبة تعتبر “عالية جدا وخطيرة” كما وصل رقم الاختطار العام على 100 الف ساكن الى 763 إصابة بكامل الجهة.

وابرز السعيداني ان 9 معتمديات لازالت ضمن قائمة المناطق المصنفة ب”الخطيرة” وهي معتمديات بنزرت الشمالية بعدد 1148 إصابة على 100 الف ساكن، وجرزونة بعدد 1139 إصابة على 100 الف ساكن، ومنزل بورقيبة بعدد 2088 إصابة على 100 الف ساكن، وسجنان بعدد 451 إصابة على 100 الف ساكن، وجومين بعدد 481 إصابة على 100 الف ساكن، وماطر بعدد 854 إصابة على 100 الف ساكن، واوتيك بعدد 439 إصابة على 100 الف ساكن، ومنزل جميل بعدد 646 إصابة على 100 الف ساكن، والعالية بعدد 998 إصابة على 100 الف ساكن.

يشار الى ان النسبة العامة للايواء باسرة الاوكسيجين في الفضاءات الاستشفائية العمومية بلغت نسبة 85 بالمائة، أي ما يمثل عدديا 248 سريرا مشغولا على 291 سريرا متوفرا، بينما بلغت النسبة العامة للاشغال في قسم الإنعاش بمستشفيي بنزرت وراس الجبل 93 بالمائة، أي ما يمثل عدديا 14 سرير انعاش على 15 سريرا متوفرا في الجهة.