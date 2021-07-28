حصيلة الوفيات خلال شهر جويلية هي الأعلى منذ بداية الجائحة في تونس بـ3973 وفاة

كشفت احصائيات، نشرتها، وزارة الصحة امس الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات بسبب كوفيد 19، لشهر جويلية كانت الأعلى، منذ بداية الجائحة في تونس خلال شهر مارس 2020، وبلغت 3973 وفاة.

كما ابرزت ذات الأرقام، التي تضمنت التوزيع الشهري لعدد الوفيات منذ بداية الجائحة وإلى غاية شهر جويلية الجاري، ان نسبة التحاليل الإيجابية تتخذ منحى نحو الانخفاض بعد ان بلغت ذروتها في نهاية شهر جوان وبداية شهر جويلية حيث تجاوزت 37 بالمائة، لتبلغ 26,34 بالمائة يوم 26 جويلية.

وسجلت وزارة الصحة إلى حدود منتصف الليل من 26 جويلية الجاري، 3960 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و59 وفاة، في حين بلغ عدد المتعافين 12 ألفا و822.

ويشار أن مليون و81 ألفا و214 شخصا استكملوا تلقيحهم منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا وإلى غاية يوم 26 جويلية، من بينهم 963 ألفا و633 شخصا تلقوا جرعتين من التلقيح و117 ألفا و581 شخصا ممن أصيبوا بكورونا سابقا، تم تطعيمهم بجرعة واحدة.