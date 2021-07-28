برشلونة يعيش اسبوعا حاسما من اجل التجديد لميسي

أفاد تقرير صحفي إسباني, يوم الثلاثاء , ان نادي برشلونة ,يعيش أسبوعا حاسما فيما يتعلق بتجديد عقد ميسي زاعما انه سيجدد عقده لمدة 5 مواسم مع خفض راتبه بنسبة 50 بالمائة.

واوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية, أن إجازة ميسي تنتهي الأسبوع المقبل ويجب أن ينضم إلى التدريبات يوم الاثنين وحتى الآن لم يحصل برشلونة على موافقة الرابطة الاسبانية لكرة القدم لتوثيق العقد الجديد للاعب الارجنتيني .

وأضافت أن ميسي وافق شفويا منذ أسبوعين على التجديد مع برشلونة والقضية الآن في أيدي المحامين للحصول على الموافقة النهائية من رابطة الليغا.

وقالت إن برشلونة يفرض سرية تامة على عقد ميسي, حيث يرفض أي مصدر مقرب من البارسا أو اللاعب الإدلاء بمعلومات أو توقع لموعد الإعلان الرسمي عن التجديد.

وحسب الصحيفة فان برشلونة بات يهتم بإيقاف التسريبات, لأنها قد تجعل حل القضية يحتاج إلى وقت أطول. وذكرت أنه في حالة حصول برشلونة على الموافقة النهائية على عقد ميسي نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل, فإن نجم بلوغرانا سيبدأ فترة الإعداد في المدينة الرياضية للنادي, وفقا لخطة المدرب كومان.

ولم يصرح ميسي , فيما يخص مستقبله في برشلونة منذ نهاية الموسم المقبل.