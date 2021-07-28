كوفيد 19: عملية تلقيح إستثنائية للطلبة المسجّلين الجدد بالجامعات الأجنبية

اعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، عن وضع منصّة الكترونية خاصة بالطلبة المسجّلين الجدد بالجامعات الأجنبية من أجل التسجيل في عملية التلقيح الاستثنائية على الرابط https://vaccin.mes.rnu.tn .

واشارت في بلاغ لها، الى أن آخر أجل للتسجيل في المنصة يوم الخميس 29 جويلية 2021 على الساعة السادسة زوالا.

ولفتت الوزارة الى أنها وضعت المنصّة الكترونية بالتنسيق مع وزارة الصحة وذلك اعتبارا لإلزامية الإدلاء بما يفيد تلقّى التلقيح المضاد لفيروس كوفيد 19 بالنسبة للطلبة المسجّلين الجدد بإحدى الجامعات الأجنبية.

وشددت الوزارة على أنه يتعيّن على الطالب الاستظهار بما يفيد التسجيل أو قبول التسجيل في إحدى الجامعات الأجنبية يوم تلقّي التلقيح.