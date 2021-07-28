منوبة: حجز مسدس ناري وجهاز لاسلكلي وكمية من الكوكايين وايقاف 06 اشخاص في سيدي علي الحطاب بالمرناقية

تمكنت وحدات الحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بطبربة وفرقة مقاومة الاجرام ببن عروس، مساء امس الثلاثاء، من حجز مسدس ناري وجهاز لاسلكي وكمية من مخدر الكوكايين بمنطقة سيدي علي الحطاب بالمرناقية، وايقاف ثلاثة اشقاء، وفق ماأفاد به مصدر امني صحفية (وات)

كما تم في اطار نفس القضية ايقاف ثلاثة متهمين اخرين على علاقة بنفس القضية، صبيحة اليوم الاربعاء، كانوا اقتنوا كمية من الكوكايين من المتهمين السابق ذكرهم.

ياتي ذلك عقب بلوغ اعوان الامن معلومات حول حيازة شاب قادم من فرنسا منذ ايام لمسدس ناري، حيث تم بعد استشارة النيابة العمومية مداهمة منزله، وحجز السلاح الناري والجهاز اللاسلكي ومبلغ مالي بالعملة الصعبة، وفق نفس المصدر.

ويتواصل التحقيق مع الموقوفين الاشقاء في انتظار احالتهم على القضاء، وذلك بعد اعتراف احدهم بجلبه للمسدس ضمن اغراضه الخاصة عبر ميناء حلق الوادي وبتسهيل خاص من احد العاملين هناك من اقاربه، وذلك اثر عودته من فرنسا التي استقر بها بعد مغادرته الاراضي التونسية بصفة غير قانونية قبل 10 سنوات.