الكاف: تسجيل 04 حالات وفاة و124 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار فيروس “كورونا” المستجد بالجهة، عن تسجيل 04 حالات وفاة، بالاضافة الى 124 إصابة جديدة اثبتتها نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 320 عينة بتاريخ 26 جويلية

وارتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 493 حالة، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 15278 اصابة تماثل منها 13981 شخصا للشفاء، فيما استقر عدد المقيمين بالمستشفيات في حدود 115 مصابا منهم 13 مصابا في أقسام الانعاش والعلاج المكثف

وانخفض خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي والذين بلغ عددهم اليوم 1297 مقابل حوالي 2000 منذ اسبوع، وفق ما ورد في آخر احصائية للادارة الجهوية للصحة