انقطاع الماء الصالح للشرب بعدد من مناطق ولاية أريانة غدا الخميس

يشهد كل من حي الغزالة وحي الصحة وحي الصحافة ورياض الأندلس ونهج المواصلات من ولاية أريانة، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من العاشرة من صباح الغد الخميس

وتتوقع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ أصدرته الأربعاء، أن يتم استئناف التزود تدريجيا مساء نفس اليوم بعد نهاية الأشغال وارجاع التيار الكهربائي لمحطة الضخ بحي الغزالة.

ويأتي هذا الانقطاع، وفق البلاغ ذاته، نتيجة قيام الشركة التونسية للكهرباء والغاز بأشغال على شبكتها مما سينجر عنه توقف محطة الضخ المزود للخزان الرئيسي بحي الغزالة.