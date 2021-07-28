سامي الطاهري: حان الوقت لإجراء تدقيق شامل للمالية العمومية وديون الدّولة

الصحة الروسية تصادق على إجراء دراسة لمزيج من لقاحي “سبوتنيك لايت” و”أسترازينيكا”

جمعية القضاة تطالب سعيّد بضرورة الإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي

فظيع: يفقأ عين زوجته بسكين ويشوه جسدها..

صفاقس: تسجيل 6 وفيات و219 إصابة جديدة و298 حالة شفاء خلال ال24 ساعة الماضية

2021/07/28 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية، 6 وفيات و219 إصابة جديدة اثبتتها نتائج 790 تحليلا مخبريا، ما يعادل نسبة إيجابية بحوالي 28 بالمائة، مع تسجيل 298 حالة شفاء.

وأفادت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس في بلاغها الدوري بتاريخ اليوم الأربعاء أن 215 مصابا بالفيروس يقيمون حاليا بأقسام الاكسيجين للمستشفيات العمومية بالجهة و32 مصابا بأقسام الإنعاش، كما ارتفع عدد المصابين المقيمين بالمصحات الخاصة ليبلغ 83 مصابا.

وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء في الجهة بلغت 1385 حالة وفاة وإجمالي الحالات الإيجابية المسجلة لحاملي الفيروس فاق ال47 ألف حالة وإجمالي المتعافين منه فاق ال43 ألف شخص.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn