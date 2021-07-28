الأيام القليلة القادمة: كميات جديدة من لقاح كورونا تصل الى تونس..

أفاد مدير مكتب تونس لمنظمة الصحة العالمية ايف سوتيران اليوم الإربعاء، أنه من المنتظر أن تصل إلى تونس في الأيام القليلة القادمة 156 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا” و200 ألف جرعة من لقاح “فايزر”، في إطار مبادرة “كوفاكس”.

وعبر ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس خلال لقاء جمعه بوزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي، عن عزم الهيئة الأممية مواصلة الوقوف إلى جانب تونس في تنفيذ إستراتيجيتها لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وفق بلاغ لوزراة الصحة.

وأعلن عن برنامج مساعدة جديد يتمثل بالخصوص في تقديم 4 مولدات أكسجين و240 مكثف أكسجين لفائدة المؤسسات الإستشفائية لكامل جهات البلاد، إضافة إلى توفير معدات وكواشف مخبرية لفائدة معهد باستور وإقتناء 5 ملايين كمامة طبية من المنتظر أن تصل إلى تونس خلال الأسبوع الأول من شهر أوت المقبل.

ومثل لقاء وزير الصحة بالنيابة ومدير مكتب تونس لمنظمة الصحة العالمية، مناسبة لإستعراض مختلف أوجه التعاون بين المنظومة الصحية الوطنية ومنظمة الصحة العالمية وخاصة في مجال مجابهة جائحة كوفيد 19 من خلال الدعم بالتجهيزات الطبية الضرورية ووسائل الحماية الفردية للإطارات الصحية وبالكواشف المخبر