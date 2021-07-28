توزر: القبض على 4 أشخاص أجانب وبحوزتهم مبالغ مالية من عملات أجنبية

ألقت وحدات أمنية مشتركة، راجعة بالنظر الى منطقة الامن الوطني بتوزر، عشية اليوم الأربعاء، على 4 أشخاص أجانب وبحوزتهم عملات أجنبية، وفق ما أكده مصدر أمني بالجهة.

وأوضح ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أنه تمت مداهمة منزل تقيم به أسر أجنبية، ووقع التحقيق معهم وإيقاف 4 أشخاص من بينهم، وحجز مبلغ مالي قيمته 160 ألف دينار من العملات الأجنبية، منها عملة عربية.

وبيّن، أن مصدر هذه العملات لا يزال مجهولا، في انتظار استكمال التحقيق، كما تم التأكد من قيام هذه الأسر بتشكيل شبكة للتسول في مدن الولاية والولايات المجاورة، إضافة الى حجز جوازات سفر مزورة من جنسيات مختلفة لأفراد المجموعة التي تضم نساء ورجالا.

وأضاف، أنه تم التفطن لهذه المجموعة، بعد الاشتباه في أحد أفرادها داخل سيارة أجرة قادمة من مدينة نفطة في اتجاه مدينة توزر، لتتحول وحدات أمنية الى محطة سيارات الأجرة، أين تم اقتياد هذا الشخص، الذي اعترف بوجود بقية أفراد المجموعة، ومداهمة المنزل الذي تقيم فيه، بعد الحصول على اذن من النيابة العمومية.