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القبض على مرتكبي حريق مصنع التبغ والوقيد بجهة الوردية بتونس العاصمة

2021/07/28 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

أكدت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد انه تم القبض على عدد2 شخص من مقترفي العمل الاجرامي المتمثل في محاولة حرق عشية اليوم الخميس، الفضاء المفتوح لمصنع التبغ والوقيد بجهة الوردية بتونس العاصمة
واوضحت في بلاغ لها ، ان عملية القبض على المجرمين تمت بالتنسيق مع السلطات الأمنية
واضافت ان هذا الفعل التخريبي كان بهدف بث الفوضى والفتنة من خلال فتح الطريق أمام التعدي على الملك العمومي والمؤسسات الوطنية ذات البعد الاقتصادي الاستراتيجي عبر عمليات الاستيلاءات والخلع
واكدت الوكالة انه تم تقديم شكاية مباشرة للنيابة العمومية بتونس 2 ، إضافة إلى مركز الأمن الوطني مرجع النظر مع توثيق هذا العمل التخريبي من خلال معاينة قانونية قام بها عدل المنفذ مع تسجيلات من كاميرت المراقبة المنتشرة بكامل أرجاء الوكالة
وكان العميد معز تريعة الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية قد أوضح في تصريح خص به (وات) في وقت سابق ، أن حريقا اندلع في حدود الساعة الثانية و30 دقيقة من بعد ظهر اليوم الخميس، على مساحة حوالي 2000 متر في الساحة الخلفية لمصنع التبغ والوقيد بجهة الوردية بتونس العاصمة
وأكد أن أعوان الحماية تمكنوا من إطفاء الحريق وإخماده والسيطرة عليه دون تسجيل أية أضرار أو خسائر

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