رئيس الجمهورية يعفي الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية من مهامه

أصدر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء، محمّد لسعد الداهش، من مهامه كرئيس مدير عام لمؤسسة التلفزة التونسية، وتكليف عواطف الدالي، بتسيير المؤسسة مؤقتا، وذلك وفق ما جاء في بلاغ مقتضب نشرته مساء اليوم رئاسة الجمهورية.

وقبل صدور قرار الإعفاء تواترت تصريحات مفادها أن الداهش، منع كلا من نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين، أميرة محمد، ونائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بسام الطريفي، من دخول مقر التلفزة التونسية مساء اليوم الاربعاء، بدعوى “تنفيذ تعليمات من عميد في الجيش الوطني”، لكن وليد الحجام، الملحق برئاسة الجمهورية والناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، المقدم محمد زكري، نفيا صدور أية تعليمات بخصوص منع الضيوف من دخول مقر التلفزة والمشاركة في برامج حوارية.

يذكر أن أميرة محمد وبسام الطريفي، قد شاركا عشية اليوم، في برنامج حواري بثته “الوطنية1”.