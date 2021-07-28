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توننداكس يواصل نسقه المرتفع للحصة الثانية على التوالي بنسية 45ر0 بالمائة

2021/07/28 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

واصل مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس” نسقه المرتفع لليوم الثاني على التوالي مسجلا ارتفاعا بنسبة 45ر0 بالمائة، مدركا النقطة 64ر7268، وسط تداول محتشم ناهز 8ر1 مليون دينار، وفق التحليل اليومي للوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وتطور سهم مجمع تواصل القابضة بنسبة 9ر2 بالمائة وسعر 720ر0 دينار، وسط حجم تداول ضعيف ناهز 5 ألاف دينار.

وحقق سهم شركة الإيجار العربية لتونس زيادة بنسبة 6ر2 بالمائة وسعر 600ر1 دينار، دون تسجيل أي تداول خلال الحصة.

وسجل سهم شركة النقل تراجعا بنسبة 3ر3 بالمائة وسعر 640ر0 دينار، متبوع بسهم الاتحاد الدولي للبنوك الذي تقهقر بنسبة -3 بالمائة وسعر 190ر16 دينار وسط حجم تداول محتشم ناهز 8 آلاف دينار.

وكان سهم مجمع “وان تاك” الأكثر تداولا خلال الحصة بنسبة +8ر0 بالمائة وسعر 200ر12 دينار، وليستحوذ السهم على أرباح بقيمة 372 ألف دينار، بنسبة 21 بالمائة من المبادلات خلال الحصة.

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