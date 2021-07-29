الرابطة الإنجليزية الممتازة تحدد قواعد جديدة لحماية اللاعبين في التدريب

اعلنت الرابطة الإنجليزية الممتازة “البريميرليغ” لكرة القدم وهيئات أخرى للعبة يوم الأربعاء انه سيتم العمل لتحديد من ضربات الرأس القوية في التدريب إلى 10 فقط في الأسبوع بداية من موسم 2021-2022 لحماية اللاعبين في اطار قواعد وقائية جديدة.

وافاد بيان مشترك لعدة هيئات كرة القدم في إنجلترا أن ضربات الرأس هي التي تنطوي على ضربات قوية تأتي بعد تمريرات طويلة لأكثر من 35 مترا أو تمريرات عرضية مثل الركلات الركنية أو الحرة.

وأضاف البيان أن الدراسات الأولية أظهرت أن معظم ضربات الرأس تقع خلال التدريبات ومعظمها ذات قوة منخفضة.

وتأتي هذه القواعد بعد تسليط الضوء على أحد الأمراض العقلية في الرأس الذي تسببه ضربات الرأس من خلال وفاة نوبي ستيلز العام الماضي الذي تم تشخيص حالته والعديد من زملائه في الفريق الفائز بكأس العالم 1966 بهذا المرض.

وأشار البيان: الى ان “هذه التوصية من أجل حماية وسلامة اللاعبين وستتم مراجعتها بانتظام مع إجراء المزيد من البحث لفهم المزيد عن تأثر ضربات الرأس في كرة القدم”.

وتابع: “توصي القواعد والإرشادات الجديدة أيضا الأندية على تطوير ملفاتها بشأن اللاعبين التي تتخذ في الاعتبار الجنس والعمر والمركز في الملعب وعدد ضربات الرأس في كل مباراة وطبيعتها”.

ووافق الاتحاد الإنجليزي للعبة ورابطات, الدوري الإنجليزي , دوري المحترفين والمدربين على هذه القواعد الجديدة التي سيتم تطبيقها على المحترفين والهواة على حد سواء.

وأوصت القواعد فيما يخص منافسات الهواة بـ 10 ضربات للرأس فقط في التدريب, على أن تخصص حصة واحدة في الأسبوع لممارسة ضربات الرأس.