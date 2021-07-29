أولمبياد طوكيو يسجل حصيلة إصابات قياسية يومية بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع الى 193 حالة



أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، اليوم الخميس، عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا متعلقة بالألعاب الأولمبية، من بينهم ثلاثة رياضيين، ليرتفع العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا في الأولمبياد إلى 193 منذ أول شهر جويلية الجاري.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية أن أحدث إحصائيات اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس التاجي هي الأعلى خلال 24 ساعة منذ بدء تجميع الإصابات منذ بداية هذا الشهر.

وسجلت العاصمة طوكيو، المضيفة للأولمبياد، 3177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الأربعاء، في حصيلة قياسية لليوم الثاني على التوالي، حيث أدى ارتفاع عدد الإصابات إلى الضغط على المستشفيات.

جدير بالذكر أن حالة الطوارئ الرابعة في طوكيو سارية حتى 22 أغسطس المقبل لتغطي فترة الألعاب الأولمبية التي تقام حتى يوم 8 أوت .