مدنين: نشاط هام للمركز المحلي للتلقيح بجربة ميدون تجاوز المركزين الجهويين للتلقيح بمدنين وحومة السوق

يقدم المركز المحلي للتلقيح ضد فيروس “كورونا” بجربة ميدون الذي كان اخر مركز تم تركيزه بالجهة لتحسين نسق التلقيح وتقريب الخدمات ما بين 400 و500 جرعة يوميا خلال الايام التي يشتغل فيها من الاثنين الى الاربعاء من كل اسبوع، ليفوق نشاطها في هذه الفترة حجم المراكز الجهوية بمدنين وجربة حومة السوق.

وبين مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز ل(وات) ان المركز امن خلال الثلاثة ايام من عمله هذا الاسبوع 1565 جرعة، منها 491 جرعة قدمها يوم امس الاربعاء من جملة 1129 جرعة قدمتها الفرق الصحية بثلاثة مراكز اشتغلت يوم امس منها المركزين الجهويين بمدنين وحومة السوق والمحلي بميدون، والفريق المتنقل بسيدي مخلوف (32 جرعة) ليرتفع بذلك عدد الجرعات المقدمة في اطار حملة التلقيح ضد فيروس “كورونا” الى 87432 جرعة.

وينتظر ان يرتفع نسق التلقيح اكثر مع مطلع الاسبوع المقبل بانطلاق عمل مركزين متنقلين للتلقيح بكل من معتمدية جربة اجيم وسيدي مخلوف، لمعاضدة جهود بقية مراكز التلقيح وتقريب الخدمات من منتفعيها، وفق ذات المصدر