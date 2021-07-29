قبلي: تزايد الحالات التي تتطلب الايواء بالمستشفى المحلي بدوز يثير القلق حول مدى توفر مادة الاكسجين

اكد مدير المستشفى المحلي بدوز صولة رجب ان الاضطراب المسجل مؤخرا في تزويد اغلب المؤسسات الصحية بمادة الاكسجين “بات مقلقا جدا” خاصة في ظل تزايد عدد المرضى الذين تتطلب حالتهم الصحية الايواء باقسام الكوفيد واقسام الانعاش بالمسشفيات

واوضح المصدر ذاته ل(وات) ان 9 حالات يتم ايواؤها حاليا بقسم الكوفيد بالمستشفى المحلي بدوز و4 حالات بقسم العزل، مشيرا الى ان طاقة استيعاب قسم الكوفيد بهذه المؤسسة الصحية تبلغ 10 اسرة وانه كان من المفترض نقل عدد من الحالات الى قسم الانعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بقبلي الا ان هذه العملية تعذرت بسبب بلوغ القسم طاقة ايوائه القصوى وهو ما حتم الاحتفاظ بالحالات بمستشفى دوز، الامر الذي ضاعف من استهلاك مادة الاكسجين

وافاد رجب بان المستشفى المحلي بدوز لا يمتلك خزانا للاكسجين ولا يزال الى حد الان يستعمل القوارير، وهو ما يشكل ضغطا اكبر في توفير هذه المادة، مشيرا الى انه قد تم يوم امس الاربعاء التزود ب20 قارورة من ولاية صفاقس الا ان الاستهلاك الكبير للاكسجين من قبل مرضى الكوفيد يدعو دائما الى القلق حيال المحافظة على توفر هذه المادة الحياتية لفائدة المرضى