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الدينار التونسي يتحسن مقابل الأورو ويتراجع مقابل الدولار الامريكي خلال شهر جوان 2021

2021/07/29 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس


تحسن سعر صرف الدينار التونسي، خلال شهر جوان 2021، مقابل عملة الاورو، ليبلغ 307ر3 دينار ، بعد ان كان في حدود 335ر3 دينار خلال نفس الفترة من 2020 ، وفق المعطيات الاخيرة التي نشرها المعهد التونسي للتنافسية والدراسية الكمية وتراجع ، سعر صرف الدينار وفق نفس البيانات ، مقابل الدولار الامريكي، خلال شهر جوان 2021 ، ليناهز 821ر2 دينار، بعد ان كان في حدود 736ر2 د خلال نفس الفترة من سنة 2020 .

وبلغت قيمة تداول الدولار الأمريكي مقابل الدينار، وفق بيانات بحسب احصائيات نشرها البنك المركزي التونسي، يوم 27 جويلية 2021، حوالي 791ر2 دينار في حين بلغ سعر صرف الأورو قرابة 287ر3 دينار.

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