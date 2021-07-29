هام: الشروع في تلقيح هذه الفئة العمرية ضد كورونا…

شرعت وزارة الصحة في تلقيح المواطنين المنتمين للشريحة العمرية 40-49 سنة المسجلين بمنظومة Evax.

ودعت الوزارة كافة المواطنين إلى مواصلة الإقبال على التسجيل بهذه المنظومة من أجل تسريع وتيرة التلقيح وتحقيق الأهداف المرسومة في الخطة الوطنية لمقاومة جائحة كورونا ببلوغ نسبة 100 ألف تلقيح في اليوم، مؤكدة على ضرورة إحترام المواطنين لمواعيد التلاقيح المرسلة إليهم من طرف منظومة Evax