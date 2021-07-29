شرعت وزارة الصحة في تلقيح المواطنين المنتمين للشريحة العمرية 40-49 سنة المسجلين بمنظومة Evax.
ودعت الوزارة كافة المواطنين إلى مواصلة الإقبال على التسجيل بهذه المنظومة من أجل تسريع وتيرة التلقيح وتحقيق الأهداف المرسومة في الخطة الوطنية لمقاومة جائحة كورونا ببلوغ نسبة 100 ألف تلقيح في اليوم، مؤكدة على ضرورة إحترام المواطنين لمواعيد التلاقيح المرسلة إليهم من طرف منظومة Evax
هام: الشروع في تلقيح هذه الفئة العمرية ضد كورونا…
شرعت وزارة الصحة في تلقيح المواطنين المنتمين للشريحة العمرية 40-49 سنة المسجلين بمنظومة Evax.